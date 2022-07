Gazzetta - Il Milan non molla De Ketelaere: farà un ultimo rilancio. Se salta, ecco Ziyech

MilanNews.it

La telenovela De Ketelaere continua in casa Milan: la trattativa con il Bruges per il giovane trequartista va avanti ad oltranza, non si è chiusa ieri e probabilmente non si chiuderà nemmeno oggi. Eppure in via Aldo Rossi si respira un certo ottimismo, ieri ci sono stati ulteriori contatti tra i due club, anche se la tanto attesa fumata bianca non arriva ancora. Il giocatore spinge per il trasferimento a Milanello, i rossoneri lavorano per accontentarlo e per questo sono pronti ad ultimo rilancio per provare a convincere i belgi.

ULTIMO RILANCIO - A riferirlo è questa mattina La Gazetta dello Sport che spiega che il Milan alzerà la sua offerta, anche se non arriverà ai 35 milioni di euro che continua a chiedere il Bruges. Si potrebbe chiudere ad una cifra intermedia, magari con l’inserimento di altri bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Intorno a questa trattativa infinita continua a respirarsi una certa fiducia, ma certezze non ce ne sono e quindi il Diavolo ha pronta un'alternativa molto importante nel caso in cui dovesse saltare tutto per De Ketelaere.

PIANO B - Il piano B è Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea che potrebbe arrivare non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo ad un prezzo piuttosto interessante visto che i Blues potrebbero lasciarlo partire per 10 milioni di euro. Il giocatore, da parte, dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio (6 milioni a stagione) e per il Milan sembra essere disposto a farlo. Il club di via Aldo Rossi è ad un bivio: la strada che piace di più è sempre quella che porta a De Ketelaere, ma attenzione alla pista Ziyech che potrebbe diventare presto molto calda.