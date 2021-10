Gazzetta - Il Milan non si ferma più: battuto anche il Torino, il Diavolo prova la fuga

Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più, ha battuto ieri sera a San Siro anche il Torino e per almeno qualche ora sarà in vetta da solo alla classifica, in attesa della gara del Napoli che domani affronterà il Bologna. Non è stata una gara semplice, anzi i granata hanno giocato una delle loro migliori partite in questa stagione, ma ormai i rossoneri hanno imparato a vincere anche queste gare sporche.

NOVE SU DIECI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta che quella di ieri è stato il nono successo del Diavolo nelle prime dieci giornate di Serie A: si tratta di un filotto davvero impressionante che al Milan non riusciva dalla stagione 1954-1955 con Bela Guttmann alla guida della formazione milanista. A Pioli è bastato ieri sera un gol nel primo tempo di Olivier Giroud per portare a casa tre punti d'oro per la sua classifica.

CUORE E UMILTÀ - Quello di ieri sera è stato un incontro molto equilibrato, nel quale non ci sono state tante occasione e nel quale il Milan non ha brillato come in altre partite. Però l'umiltà e il cuore di questa squadra sono impressionanti e anche ieri sera i rossoneri hanno dimostrato di saper soffrire e di saper superare le difficoltà. Pioli continua a dover fare a meno di diversi infortunati e molti giocatori sono spremuti dalle tante partite giocate nelle ultime settimane, ma nonostante tutto la sua squadra ha mantenuto anche ieri l'imbattibilità in questo campionato e ha fatto un primo tentativo di fuga in classifica.