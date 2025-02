Gazzetta - Il Milan non si fermerà a Gimenez: oggi incontro con Mendes per Joao Felix

Il Milan è al lavoro per chiudere già nella giornata di oggi la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez (32 milioni di euro pù bonus). Ma il mercato in entrata del Diavolo potrebbe non finire con il centravanti messicano: i dirigenti rossoneri, infatti, discuteranno ad oltranza anche di Joao Felix, attaccante in uscita dal Chelsea.

INCONTRO CON MENDES - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte del giocatore portoghese in quanto è atteso a Milano il suo agente Jorge Mendes che avrà un incontro con il Milan. Il Diavolo, che punta a prenderlo in prestito fino a giugno, lo vorrebbe per dare maggiore imprevidibilità al reparto offensivo milanista che nell'ultimo periodo ha perso ispirazione e fantasia. Al Chelsea, Joao Felix sta trovando poco spazio con Maresca e per questo il suo procuratore sta spingendo per il trasferimento a Milanello dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale Rafael Leao, oltre al sua connazionale Sergio Conceiçao in panchina (hanno anche lo stesso agente).

RINFORZI SULLA TREQUARTI - La priorità del Milan era prendere un grande centravanti, ma è anche la trequarti d'attacco ha bisogno di essere rinforzata: Leao e Pulisic sono i punti fermi e al momento l'unica alternativa affidabile sembra essere Chukwueze. Con Okafor ormai ai margini, serve un innesto anche in quella zona di campo e per questo i rossoneri faranno un tentativo per Joao Felix in questi ultimi giorni del mercato invernale.