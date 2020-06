Gazzetta - Il Milan riscopre Paquetà: più in forma e motivato, a Pioli serve la fantasia del brasiliano

Toh, chi si rivede! In attesa di riscontri "ufficiali", ovvero in partita, Lucas Paquetà si è rifatto vivo "in famiglia". Il brasiliano è stato il grande protagonista della prima partitella undici contro undici post-Covid andata in scena a Milanello. Doppietta e carica di energia: il trequartista rossonero si è messo in bella mostra, guadagnando un bel po’ di punti agli occhi di Stefano Pioli in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

CONDIZIONE E MOTIVAZIONI - Paquetà, scrive La Gazzetta dello Sport, rappresenta senza dubbio una certezza per l’allenatore emiliano, che dovrà giocoforza inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze pesantissime di Theo Hernandez, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic. La ritrovata vena del brasiliano è certamente una buona notizia: Lucas sembra decisamente più motivato e molto più in forma rispetto a qualche mese fa.

RISCATTO - Se Paquetà ritrova la fantasia, Pioli non avrà bisogno di cercare nuove alchimie tattiche. Contro la Juve mancherà la corsa di Castillejo, ma potrebbero arrivare le giocate dell’ex Flamengo, fin qui oggetto misterioso ma determinate - almeno così pare - a riscattarsi. Il Milan ha bisogno dei suoi guizzi e del suo essere brasiliano.