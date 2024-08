Gazzetta - Il Milan ritocca per Emerson e Fofana: si attendono le risposte dei club

Il calciomercato rossonero procede, come si suol dire, a "fuoco lento". Ieri è passato un mese dall'inizio delle trattative e il club di via Aldo Rossi ha messo a segno due colpi in entrata: il centravanti Alvaro Morata e il difensore centrale Strahinja Pavlovic. Per completare la squadra di Fonseca, però, la dirigenza del Milan sa che non possono bastare solo questi due calciatori e si appresta a concludere entro la prima giornata di campionato per altri due ruoli di necessità come il terzino destro e il mediano.

Un milione

I nomi che il Milan ha individuato per questi due ruoli, ormai, sono noti a tutti. Per la fascia, una richiesta specifica di Fonseca, i rossoneri hanno messo gli occhi su Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham. Per il centrocampo il sogno è Youssouf Fofana, in scadenza con il Monaco. Come ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport, per entrambi i calciatori il Milan ha recentemente ritoccato l'offerta verso l'alto e adesso aspetta il responso dai due club di appartenenza. Per quanto riguarda Royal, oggi la rosea sottolinea che la distanza tra domanda e offerta è di circa 1 milione di euro con il Diavolo che si è avvicinato alla richiesta londinese (circa 20 milioni) e spera così di sciogliere la resistenza ferrea del club del Nord di Londra. Gli Spurs, dal canto loro, non hanno la necessità di vendere e dunque possono prendere tempo cercando di tirare il prezzo il più possibile all'insù.

West Ham guastafeste

Per il centrocampo invece, come detto, il Milan ha messo nel mirino Youssou Fofana fin da prima che cominciassero gli Europei in Germania. Il calciatore francese è un pallino di Fonseca che lo avrebbe individuato per posizionarlo in mezzo al campo e ridare un po' di equilibrio allo schieramento tattico rossonero. Il Monaco però è un osso duro e ad alimentare le difese del club monegasco ci ha pensato un'offerta del West Ham che ha ribaltato tutto. Secondo la rosea tra Milan e squadra del Principato c'era un accordo di massima sui 14 milioni più bonus, ancora da limare. Dopo l'offerta degli Hammers di 35 milioni, il Monaco si è convinto ad alzare le sue pretese nei confronti dei rossoneri. Dal canto suo il giocatore spinge per venire in rossonero e il suo club, dove è tornato per l'inizio regolare degli allenamenti, non può tirare troppo la corda se non vuole perderlo a zero. Anche in questo caso il Milan ha fatto un piccolo passo in avanti ma di certo non ha intenzione di spendere 35 milioni per un calciatore in scadenza. Il pallone ora è di nuovo tra i piedi dei monegaschi.