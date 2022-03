Gazzetta - Il Milan si muove per Scamacca: dopo la sosta per le nazionali ci sarà un vertice con il Sassuolo

MilanNews.it

In vista della prossima stagione, il Milan potrebbe fare un investimento importante nel reparto avanzato e non è un mistero che i rossoneri abbiano messo nel mirino, tra i tanti profili seguiti, anche Gianluca Scamacca, centravanti classe 1999 del Sassuolo su chi da tempo c'è anche l'Inter. Il club neroverde è al lavoro per blindarlo fino al 2026, ma sa bene che per lui ci sono diversi interessamenti e dunque non è esclusa una sua partenza in estate anche se dovesse firmare il rinnovo nelle prossime settimane.

VERTICE PROGRAMMATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan è pronto a muoversi ufficialmente per Scamacca: dopo la sosta per le nazionali, infatti, i dirigenti rossoneri hanno in programma un incontro con il Sassuolo per parlare proprio del giovane attaccante e conoscere la reale richiesta dei neroverdi. Alcuni contatti tra le due società ci sono già stati nelle scorse settimane, ma questo vertice servirà al Diavolo per capire la reale differenza tra domanda e offerta.

NIENTE ASTE - In via Aldo Rossi non vogliono come sempre partecipare ad aste e per questo tengono calde anche altre piste, come per esempio quella che porta a Origi del Liverpool. Scamacca ha già ripetuto più volte di non voler andare a giocare all'estero e quindi le due squadre milanesi sono due opzioni assolutamente concrete per il suo futuro. Vedremo cosa uscirà dal prossimo incontro tra Milan e Sassuolo, dal quale si capirà se i rossoneri avranno o meno la reale possibilità di arrivare al centravanti neroverde.