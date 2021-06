Gazzetta - Il Milan spinge per Junior Firpo: la trattativa è entrata nel vivo, si punta al prestito con riscatto

Tutto su Junior Firpo. Perché un terzino sinistro - un vice Theo Hernandez per essere precisi - serve eccome. Lo spagnolo di origini dominicane ha il physique du rôle che piace al Milan: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno puntando con decisione sul giovane esterno di proprietà del Barcellona.

VOGLIA DI MILAN - Stando a quanto riferito dalla rosea, Firpo è pronto a trasferirsi al Milan, come del resto lo era già a gennaio. I dubbi che lo avevano frenato allora, infatti, erano di natura personale: il suo secondo figlio stava per nascere proprio in quel periodo e il giocatore non se la sentiva di lasciare sola la compagna. Ma ora ci sono tutte le premesse per chiudere l’affare. Con quale formula?

IN PRESTITO - La trattativa è entrata nel vivo e il dialogo tra Milan e Barcellona procede spedito. C’è l’intesa sul prestito con diritto di riscatto, mentre bisognerà trovare la quadra sulla cifra da fissare per l’acquisto a titolo definitivo. Dal canto suo, Junior Firpo ha dato la disponibilità al trasferimento in rossonero: i contatti sono stati avviati da tempo e il terzino sa che al Milan avrebbe maggiori chance di giocare.