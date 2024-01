Gazzetta - Il Milan sta tornando squadra: gioca bene, si diverte e vince. E allunga su quinto posto...

Le prossime due partite contro Atalanta (Coppa Italia) e Roma (Serie A) dovranno confermarlo, ma in casa rossonera sembra esserci stata finalmente quell'inversione di tendenza che tutti i tifosi milanisti e Stefano Pioli aspettavano con ansia: il Milan sta tornando squadra e lo sta facendo sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, da qualche settimana nuovo Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi.

DIFFICOLTÀ ALLE SPALLE? - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i successi contro Sassuolo, Cagliari ed Empoli dicono che il Diavolo sembra abbia lasciato alla spalle le difficoltà delle scorse settimane. In attesa di avversari più consistenti, il tecnico rossonero si gode la sua squadra che è tornata a giocare bene, a divertirsi e soprattutto a vincere. Ieri al Castellani il Milan ha trionfato con facilità, anche se nella ripresa non è mancato qualche momento di sbandamento che avrebbe potuto riportare in partita i toscani, ma per fortuna così non è stato.

MOTIVI PER SORRIDERE - Pioli ha tanti motivi per sorridere: dal ritorno alla vittoria in trasferta dopo tre mesi (7 ottobre contro il Genoa) alle ottime prestazioni di Loftus-Cheek, Leao, Reijnders e Theo Hernandez (sempre più convincente da centrale di difesa), fino ad arrivare alle ottime risposte dei più giovani, come Jimenez e Chaka Traoré, il quale, dopo la rete al Cagliari in Coppa Italia di qualche giorno fa, ha segnato a Empoli il suo primo gol in Serie A. Con questi tre punti, il Diavolo allunga sul quinto posto e chiude il girone di andata in terza posizione.