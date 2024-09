Gazzetta - Il Milan tra San Siro e San Donato. Collaborazione con l'Inter ancora possibile

Il mese di settembre sarà cruciale per capire quale sarà la futura casa di Milan e Inter. Nei prossimi giorni sono previsti diversi aggiornamenti in casa rossonera sul tema sia lato ristrutturazione San Siro che su quello relativo alla costruzione di un nuovo impianto a San Donato. Questi sono i due fronti a cui si lavora in via Aldo Rossi e per entrambi non è esclusa una collaborazione con l'Inter.

San Siro

Come ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella giornata di venerdì è previsto l'incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Sala, gli esponenti di Milan e Inter, il team di WeBuild che ha preso in carico la stesura del progetto di ristrutturazione di San Siro. In questa occasione verrà illustrato il piano d'azione, i costi e anche i sacrifici che dovrebbero fare le due società nei prossimi anni se vorranno ristrutturare la Scala del Calcio e ammodernarla. Molto dipenderà dall'eventualità che venga concesso o meno il diritto di superficie dell'impianto a lungo termine, questo permetterebbe ai due club di lavorare anche sulla zona circostante allo stadio. Un altro tema è quello del costo dei lavori che per le due squadre è di gran lunga superiore rispetto alle stime avanzate da chi ha curato il progetto. Per questo tra due giorni l'incontro sarà cruciale: dal suo esito ne dipenderà anche il destino del progetto di San Donato.

San Donato

Il Milan per San Donato fa sul serio: il club e Cardinale credono molto nel progetto dello stadio e vi hanno già investito diversi soldi. Nel corso dell'estate si è proceduto con la pulizia e lo sgombero dell'ex area San Francesco, destinata alla costruzione dell'impianto: nelle prossime due settimane quest'area sarà recintata e messa in sicurezza. L'investimento complessivo sarebbe di circa 1,3 miliardi di euro. Anche da un punto di vista burocratico si procede spediti, come sottolinea la rosea: a luglio si è riunito il comitato per l'Accordo di programma di cui fanno parte enti pubblici coinvolti dall'opera. Tra qualche giorno sarà reso noto il primo documento della Valutazione ambientale strategica. L'obiettivo con questo comitato al lavoro e di ridurre i tempi burocratici e cominciare i lavori nel 2026 in modo tale da finirli entro tre anni: la prima gara si giocherebbe nel 2029. Secondo la Gazzetta dello Sport non è escluso che il Milan possa aprire le porte del suo progetto anche all'Inter.