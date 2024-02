Gazzetta - Il Milan vince di corto muso: la Juve è sempre più vicina

Si parla tanto di quanto stia volando la capolista Inter in questa fase della stagione, ma anche il Milan non scherza. I rossoneri hanno imparato anche a vincere di corto muso e, dopo Udinese e Frosinone, lo hanno fatto anche ieri sera contro il Napoli: 1-0, gol di Theo Hernandez su assist di Leao, un po' di sofferenza nel finale, ma alla fine sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. Ora il secondo posto della Juventus, che sarà impegnata stasera contro l'Udinese, è distante un solo punto.

JUVE PIÙ VICINA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il Milan ha raccolto 52 punti in 24 partite di campionato: solo due volte il Diavolo ha fatto meglio nell'epoca dei tre punti (53 nella stagione 1995/96 e 61 nella stagione 2003/04). Il successo di ieri sera permette alla squadra di Stefano Pioli non solo di avvicinarsi sempre di più alla Juventus, ma anche di tenere a distanza le inseguitrici, in particolare l'Atalanta che dietro continua a vincere (i bergamaschi sono quarto a -10).

CHE GOL THEO! - I tre punti sono arrivati grazie ad un bellissimo gol di Theo Hernandez, tornato ad altissimi livelli nelle ultime settimane, su assist di Rafael Leao, il quale purtroppo continua però il suo digiuno realizzativo in Serie A (non segna da fine settembre). Eppure ieri ha avuto delle chance, soprattutto una nel secondo tempo, ma è stato ancora una volta impreciso. Una rete avrebbe chiuso il match un po' prima e invece il Milan ha sofferto fino alla fine, con il Napoli che ha anche colpito un palo (quasi autogol di Simic). Ma quello che conta è aver ottenuto un'altra vittoria in questo 2024 quasi perfetto dei rossoneri in campionato (5 successi e un pareggio).