Gazzetta - Il Milan vuole prolungare e Leao vede rossonero, ma il rinnovo è un rebus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, grande trascinatore del Milan verso il 19° scudetto, dopo un po' di vacanza è rientrato ieri a Milano e questa mattina è atteso a Milanello per il primo allenamento stagione. Intanto, fuori dal campo, dall'Inghilterra è arrivata la notizia secondo cui il Chelsea lo avrebbe messo nel mirino e così è tornato di moda il tema del suo rinnovo con il club rossonero che continua ad essere un rebus.

TRE FATTORI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sia il Milan che il giocatore vogliono andare avanti insieme, ma ci sono tre elementi che stanno influenzando e complicando tutta questa vicenda: innanzitutto c'è sempre la questione del risarcimento da 16,5 milioni di euro (con gli interessi si arriverà a circa 20 milioni) che Leao deve dare allo Sporting Lisbona. Ovviamente questa cifra non potrà darla tutta in un'unica soluzione, ma a partire dai prossimi mesi a Rafael sarà trattenuto il 20% dello stipendio.

REBUS RINNOVO - Un altro elemento da tenere in considerazione è il Lille, il vecchio club di Leao che ha diritto a un 15% dell’eventuale cessione del portoghese. Il terzo fattore è legato invece a chi cura gli interessi del giocatore: da marzo, infatti, è entrato in scena un avvocato francese legato al padre di Leao che avrebbe messo in secondo piano Jorge Mendes, storico agente di Rafael. Per il rinnovo con il Milan, si deve quindi tenere conto di tutti queste variabili che rendono tutto un vero e proprio rebus.