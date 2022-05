Gazzetta - Il Milan vuole stupire ancora: a Verona per mandare altri segnali da scudetto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si vola verso la conclusione di questo fantastico campionato, con Milan e Inter in piena lotta per lo scudetto. I rossoneri a Verona proveranno il controsorpasso sull'Inter, fresco di vittoria a San Siro contro l'Empoli e primo in classifica ma con l'asterisco. Questa sera la squadra di Pioli si giocherà gran parte dello scudetto e vorrà stupire ancora.

Difesa rivelazione contro il Cholito

Sarà sicuramente uno dei punti su cui verterà la partita. Per quanto il Milan voglia dominare le partite, i rossoneri, con il loro modo di giocare super offensivo, in difesa si possono permettere dei rischi. Rischi che vengono puntualmente annullati da una super difesa riscoperta dall'infortunio di Romagnoli: Kalulu è esploso, Tomori si è confermato e Maignan è decisivo. Il portierone francese è l'unico in Serie A con il 50% di clean sheet.

Ibra dipendenza? Non più. Ora spazio ai giovani

Tonali e Leao sono stati sicuramente il simbolo della stagione rossonera: costanza, crescita e fiducia. Pioli ha riposto in loro, come riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro del Milan. Con Ibrahimovic a secco da oltre quattro mesi e i tanti problemi fisici, l'attaccante svedese non è più al centro del progetto. Ma i gol di Zlatan serviranno comunque, soprattutto in questo finale di stagione.