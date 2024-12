Gazzetta - Il Milan vuole tenersi Jimenez: i rossoneri vogliono rinegoziare l'accordo con il Real

Alex Jimenez è senza dubbio la grande sorpresa di queste ultime partite del Milan: il giovane terzino non ha infatti rimpiangere Theo Hernandez che sta attraversando il periodo più complicato della sua carriera. Lo spagnolo, titolare contro Genoa e Verona, ha messo in mostra non solo la sua velocità e le sue qualità tecniche, ma anche la sua enorme personalità.

L'ACCORDO CON IL REAL - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta stamattina il suo arrivo al Milan nell'estate 2023 dal Real Madrid, l'estate successiva lo spagnolo è stato riscattato dal Diavolo per 5 milioni di euro. I Blancos si sono tenuti però la "recompra" e possono riprendersi Jimenez pagando circa 9 milioni nel 2025 o 12 milioni nel 2026. Il club di via Aldo Rossi se lo vuole tenere stretto e per questo vorrebbe rinegoziare i termini dell'accordo.

TENTATIVO MILAN - Cosa farà il Real? Difficile dirlo ora, ma la sensazione è che non sarà facile convincere il club spagnolo anche perchè nella rosa madrilena i terzini non sono certo di primo pelo. Il Milan ci proverà comunque, sfruttando magari anche la volontà di Jimenez che in rossonero si trova benissimo visto che è la società che lo ha fatto esordire nel calcio che conta.