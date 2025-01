Gazzetta - Il nuovo Milan riparte dai grandi "vecchi": Theo e Leao di nuovo padroni della fascia sinistra

Il nuovo Milan riparte dai grandi "vecchi", Theo Hernandez e Rafael Leao. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese si è rimesso in moto dopo l'addio di Fonseca e l'arrivo in panchina di Conceiçao, mentre il numero 10 milanista è tornato in campo contro l'Inter ed è stato decisivo nella vittoria del Diavolo in Supercoppa Italiana.

PADRONI DELLA FASCIA - Theo e Leao sono di nuovi padroni della fascia sinistra del Milan che nelle ultime stagioni è stata sicuramente il punto di forza della squadra rossonera. E la rimonta del Diavolo in campionato passa anche da loro due, a partire dalla sfida di stasera contro il Cagliari a San Siro, nella quale il francese e il portoghese saranno entrambi titolari. L'arrivo di Conceiçao in panchina ha fatto scattare la scintilla in entrambi, come ha ammesso lo stesso Leao nell'intervista rilasciata alla Rosea: "Se l'allenatore è bravo può aiutarmi, Conceiçao forse non è simpatico ma sa come spingermi e mi aiuterà ad arrivare a un livello più alto. Sono pronto a seguire le sue idee".

PARTITA DA VINCERE - Dopo aver alzato la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, stasera Conceiçao farà il suo esordio in Serie A da allenatore contro il Cagliari, una partita che il Milan deve vincere a tutti i costi perchè c'è bisogno di punti per risalire la classifica: "Penso che non può lavorare al Milan chi per una Supercoppa è pieno. Abbiamo goduto tanto e abbiamo meritato, ma siamo a 17 punti dal vertice della classifica. Un club che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo cominciare a vincere e convincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata" le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico rossonero.