Gazzetta - In Coppa turnover ma non troppo: Leao, Fofana e Reijnders attesi dall'inizio

Questa sera il Milan torna già in campo e lo farà contro una delle squadre con cui negli ultimi anni ha inscenato battaglie di rilievo, vittorie storiche ma anche sconfitte pesanti: il Sassuolo. I neroverdi sono retrocessi in Serie B al termine della scorsa stagione e oggi stanno dominando il campionato cadetto, con una rosa superiore rispetto alla concorrenza. Allenata da Fabio Grosso, la squadra emiliana affronterà quella di Paulo Fonseca negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ambizione

Il Milan non ha un grande feeling con la Coppa Italia, lo ricorda la Gazzetta dello Sport questa mattina che sottolinea come i rossoneri non alzano il trofeo dal 2003 e in generale hanno festeggiato nella competizione "solo" cinque volte. Questo è il primo sprone che ogni anno si ripresenta a poche ore dal calcio di inizio degli ottavi. Paulo Fonseca, nell'intervista pre gara a Milan Tv, ha usato una parola importante come "ambizione" che denota la volontà di arrivare fino in fondo alla competizione. Così ha parlato il tecnico portoghese: "Dobbiamo essere ambiziosi e se vogliamo andare in finale serve vincere contro il Sassuolo. Lavoriamo per migliorare ogni giorno: dobbiamo essere noi a prendere per mano i tifosi, con loro al nostro fianco siamo più forti".

Turnover ma non troppo

Fonseca per questa ragione per la formazione di questa sera sceglierà un ibrido: verrà dato spazio alle seconde linee, in alcuni casi anche a causa di decisioni forzate, ma allo stesso tempo ci saranno delle pedine inamovibili in campo. Partendo da questi ultimi, viene riportato come Rafael Leao a sinistra e la coppia instancabile di centrocampo Fofana-Reijnders sarà nella distinta ufficiale della gara dall'inizio. Il turnover sarà in porta con Sportiello che sostituisce Maignan, operato ai denti; tutta la difesa che schiererà verosimilmente Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano al posto di un Theo non convocato per una contusione a un piede. In attacco riposano Musah, Pulisic e Morata: insieme a Leao ci saranno Chukwueze, Loftus e Abraham come prima punta. Pronto a entrare Camarda che potrebbe avere altri minuti importanti.