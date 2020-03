Gazzetta - Indizio social, Gigio studia l'inglese: rinnovo difficile, Gazidis e Raiola hanno idee diverse

C’è chi passa il tempo cucinando, chi leggendo o giocando ai videogiochi. E c’è chi lo fa studiando. Come Gianluigi Donnarumma, che ieri ha postato sui social la foto di un libro d’inglese vicino a un blocco per gli appunti. Il post ha ovviamente scatenato le reazioni dei follower, che l’hanno interpretato come un indizio di mercato.

SEGNALI D’ADDIO - Gigio pronto a lasciare il Milan e la Serie A per trasferirsi in Premier League? Beh, i presupposti ci sono tutti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sono anche altri segnali che lasciano presagire un probabile addio. La nuova politica del Milan, ad esempio, impone di abbassare il monte ingaggi e Donnarumma guadagna sei milioni netti all’anno. Il portiere, inoltre, è cresciuto nel settore giovanile rossonero, quindi una sua cessione garantirebbe una ricca plusvalenza (sarebbe ossigeno puro per le casse di via Aldo Rossi).

VALUTAZIONE - Ipotizzare Gazidis e Raiola al tavolo delle trattative oggi è un esercizio complesso, scrive la Gazzetta. Ma quanto potrebbe incassare il Milan dall vendita di Gigio? Probabilmente non tantissimo. L’estate scorsa il costo del suo cartellino era stimato in almeno 50 milioni, ma il suo valore, a dodici mesi dalla scadenza, scenderà inevitabilmente. E potrebbe addirittura dimezzarsi. Per il mercato di oggi, infatti, l’affare potrebbe concludersi a 20-25 milioni. Il Milan, ovviamente, giocherà al rialzo, ma resta il pericolo di perdere il giocatore a zero nell’estate 2021.