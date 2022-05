Gazzetta - Investcorp alla ricerca di investitori, il closing a fine campionato

© foto di Investcorp (Twitter)

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Investcorp non è preoccupata dalle voci che danno di un interessamento di RedBird Capital - fondo americano ben inserito nel mondo degli investimenti sportivi - per l'acquisizione del Milan. Un po' perchè gli arabi sono in trattativa ormai da quasi un mese, un po' perché l'offerta degli americani sarebbe più bassa. Dunque Investcorp continua a lavorare per trovare l'accordo definitivo.

Investitori cercasi

Sempre stando a quanto riporta oggi la rosea, la trattativa si starebbe prolungando rispetto alle attese perché ci sono da preparare i contratti. In queste tipologie di operazioni, gli accordi da stendere sono molto grossi e hanno svariate implicazioni di tipo economico e finanziario. Per questo motivo Investcorp starebbe cercando di assoldare investitori, tra banche e gruppi finanziari più ampi, che possano compartecipare e aiutare la società del Bahrain ad arrivare alla cifra di 1.18 miliardi di euro, pattuita con Elliott. Oltre a varie famiglie del Golfo Persico molto benestanti e le banche americane Goldman Sachs e JP Morgan, l'ultimo nome uscito è quello di Ares Capital. L'obiettivo è quello di firmare i contratti vincolanti, il famoso signing, che poi porterebbe - per forza di cose - all'altrettanto chiacchieratissimo closing. Quest'ultimo è previsto per fine campionato.

Elliott predica calma

In tutte queste settimane - e anche ieri dopo le voci su RedBird - Elliott non ha mai commentato nulla in merito alle trattative di cessione. Il fondp proprietario del Milan, così facendo, predica calma. Un po' perché sa che la squadra è impegnata in una corsa al titolo che mancava da troppi anni e non vuole destabilizzare l'ambiente: a Elliott piacerebbe concludere la sua esperienza con il trionfo in campionato e non cedere prima che questa eventualità possa materializzarsi. Inoltre poi, c'è da specificare, che Singer non aveva nei suoi progetti la necessità di vendere il club rossonero ma è entrato in trattativa a fronte di un'offerta arrivata da Investcorp stessa. Il fondo arabo rimane in vantaggio ed è intenzionato a ottenere il closing per la fine della stagione.