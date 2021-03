Gazzetta - Kessie-Kjaer: Milan, il fattore K ha funzionato ancora all'Old Trafford

Dietro il pareggio più che meritato del Milan ieri sul campo del Manchester United, ci sono soprattutto due uomini, vale a dire Franck Kessie e Simon Kjaer. In assenza di tanti big, primo fra tutti il leader assoluto Zlatan Ibrahimovic, sono stati loro a prendere per mano la giovanissima squadra di Pioli che ieri all'Old Trafford aveva in campo ben cinque giocatori nati nel 1999.

KESSIE DOMINATORE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'ennesima super prestazione del centrocampista ivoriano, il quale ha dominato in mezzo al campo. Il mediano rossonero aveva segnato anche una bellissima rete, che però è stata annullata dal VAR per un presunto fallo di mano (in realtà da nessun replay si vede chiaramente l'irregolarità). Da quando è arrivato al Milan, Kessie ha giocato praticamente sempre, ma nell'ultimo anno la sua crescita è stata esponenziale e ora è diventato un leader imprescindibile per la formazione di Pioli.

KJAER IN GOL - La svolta nella squadra rossonera è arrivata a gennaio 2020 quando, oltre ad Ibrahimovic, è arrivato anche Kjaer in difesa. E' lui uno dei trascinatori nell'ultimo anno del Diavolo e ieri è stato decisivo anche nella fase offensiva, segnando la rete dell'1-1 nel recupero del secondo tempo. Si tratta del suo primo gol in rossonero, un momento definitivo "indimenticabile" dallo stesso centrale danese sui social dopo la partita. Il fattore K ha funzionato anche ieri sera all'Old Trafford, uno stadio in cui funzionò anche nel 2007 grazie a Kakà.