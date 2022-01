Gazzetta - Kessie, rinnovo sempre più lontano. Il Milan ha già scelto il suo erede: Renato Sanches

Doveva firmare al ritorno dalla Olimpiadi e invece per il momento Franck Kessie non ha rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno. Anzi, più passano i giorni e più le chance di prolugamento dell'ivoriano diminuiscono, tanto che i rossoneri si stanno già guardando intorno per cercare il suo erede.

CONTATTI MENDES-MALDINI - Secondo Tuttosport, nel mirino del Diavolo c'è soprattutto Renato Sanches, centrocampista del Lille: il suo agente Jorge Mendes è in contatto con il dt milanista Paolo Maldini, con cui sta trattando anche il rinnovo di Rafael Leao. Il contratto dell'ex Bayern Monaco con i francesi scade tra un anno e mezzo e al momento non sembrano esserci notizie sulla sua volontà di prolungare. Sulle sue tracce ci sono anche club inglesi e tedeschi, ma giorno dopo giorno sta prendendo sempre più corpo l'opzione rossonera.

IN ATTESA - Vista la concorrenza, il Milan non può però aspettare all'infinito per provare l'affondo decisivo per Renato Sanches. Quindi si attende a breve di ricevere la decisione definitiva di Kessie sul suo futuro. Le possibilità di rinnovo sono sempre di meno, ma in via Aldo Rossi vogliono avere la certezza della sua partenza a fine stagione prima di prendere il suo sostituto che è già stato individuato nel centrocampista portoghese del Lille.