Gazzetta - Krunic con Biglia, Suso stop all'ultimo. Castillejo in vantaggio su Rebic

Stasera il Milan si ripresenterà a San Siro a distanza di appena tre giorni e la formazione, con tutta probabilità, vedrà svariate differenze. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle probabili e possibili scelte di Stefano Pioli, sottolineando il forfait di Suso: lo spagnolo avrebbe dovuto giocare titolare ma una noia muscolare lo terrà fuori. Dovrebbe essere la stessa infiammazione al pube che lo ha tormentato la passata stagione, ripresentatasi proprio dopo la bella prestazione (e gol) di giovedì sera.

CASTILLEJO-REBIC - Per sostituire lo spagnolo, indisponibile, sono in lizza Castillejo e Rebic, con il connazionale in vantaggio. Il croato appariva in risalita nella serata di ieri ma l'ex Villareal sembra ancora avanti. Il numero 7 non ha brillato contro la SPAL, motivo per cui il croato, mai titolare fin qui in campionato, potrebbe giocarsi una chance dall'inizio. Qualora l'ex Eintracht dovesse giocare servirà una prova certamente diversa da quelle delle precedenti uscite.

CAMBIA IL CENTROCAMPO - Se in difesa non ci saranno grandi modifiche, con Duarte che prenderà il posto dell'infortunato Musacchio, a centrocampo potrebbero esserci due cambi rispetto all'ultima a San Siro. Lucas Biglia dovrebbe prendere il posto di Bennacer, destinato alla panchina, mentre alla sua sinistra si scalda Krunic, il quale potrebbe spuntarla su Kessie. Confermato a destra Paquetà, mentre il centravanti sarà ancora Piatek.