Gazzetta - L'errore dell'Olimpico: mai fischiare Ibra. A quarant'anni compiuti colpisce ancora

Lui, ancora lui, sempre lui. Lo hanno chiamato "vecchio", gli hanno suggerito di ritirarsi e rimproverato - addirittura! - di “rubare lo stipendio”. Ebbene, anche stavolta Ibrahimovic è passato dalle parole ai fatti, rispondendo alle critiche alla sua maniera, fuori e dentro il campo. Prima ha suonato la carica, poi ha dato la scossa all’intero Olimpico, aprendo le danze e mandando in tilt l’intera retroguardia della Roma.

Roma fischia, lui si carica

Signori, giù il cappello di fronte a questo campione senza età (40 anni compiuti da poco eh!). Dalle tribune hanno provato a intimorirlo urlandogli "Zingaro!". Come se un paio di insulti o qualche fischio possano in qualche modo frenare Zlatan o scalfire la sua autostima. Al contrario: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i tifosi romanisti hanno commesso un grave errore. Perché punzecchiare Ibra - che tra l’altro ha una sorta di conto aperto con la Roma - non è mai cosa buona giusta: quando il contesto è ostile, si carica ulteriormente.

E se torna al top...

Ibrahimovic ha girato il mondo, ha cambiato diverse squadre, ma con il Milan - osserva la rosea - c’è davvero un feeling speciale e si vede. È un filo rosso, anzi rossonero. Lo svedese sta ritrovando pian piano la giusta forma, e non è certo una cosa da tutti. Continuare a portare in giro per il campo i suoi cento chili, infatti, non è uno scherzo e si può fare soltanto con tutta la classe del mondo e con una maturità nuova.