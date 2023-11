Gazzetta - L'onda lunga del Psg: obiettivo continuità. Occasione Chukwueze, Musah rifiata

Solo una settimana fa il Milan cadeva tra le mura amiche sotto i colpi di un'Udinese onesta che, dal canto suo, raccoglieva la sua prima vittoria in campionato. E' passata una settimana ma gli animi sono già cambiati, questo è il rovescio positivo di un calendario fittissimo: hai subito la possibilità di riscattarti. Così è stato martedì contro il Psg: una partita quasi perfetta, sicuramente la migliore della stagione, di cui sfruttare l'onda lunga soprattutto in termini di continuità.

Spirito

La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea, giustamente, che è impossibile che i rossoneri possano ricopiare per filo e per segno la prestazione di Champions League anche oggi contro il Lecce, calcio di inizio ore 15 al Via del Mare. Il contesto è diverso, gli stimoli sono diversi e gli avversari sono diversi. Eppure quello che si può mantenere intatto è lo spirito, l'indole dei calciatori rossoneri, che spalle al muro, nel big match europeo, hanno tirato fuori tanto carattere da venderne. In campionato non sono ammessi altri passi falsi: Inter e Juventus, che giocheranno dopo il Diavolo, sono rispettivamente a 6 e 4 punti di vantaggio: non può essergli concesso altro scarto positivo e, anzi, va messa loro pressione in vista dei rispettivi impegni. Pioli, al netto dell'infortunio di Pulisic (che non andrà in nazionale), decide di far riposare anche l'altro americano, Musah, che partirà dalla panchina lasciando il posto a Krunic. Il ritorno di Loftus-Cheek anche in campionato da titolare garantisce al tecnico rossonero di impiegare l'inglese quasi da numero 10, come avvenuto in Champions. Per il resto la formazione non dovrebbe discostarsi da quanto visto contro il Paris.

Chukwu, occasionissima

Chi però, tra le fila del Milan, godrà di una ghiottissima occasione, è Samuel Chukwueze. L'inizio di stagione del nigeriano con il Milan non è stato certo tra i più memorabili. Sono state solo tre le presenze da titolare in questa stagione e tutte non hanno fornito grandi indicazioni in favore dell'ex Villarreal che è ancora a secco di gol, assist o dribbling importanti che sono le tre ragioni per cui i rossoneri lo hanno portato alla corte di Stefano Pioli questa estate. A non aiutarlo si è messo di mezzo anche un infortunio muscolare occorso con la nazionale che finalmente oggi lo lascia stare e permette a Chukwueze di saltare anche i prossimi impegni con la Nigeria e ritrovare a Milanello la condizione giusta. Ma per rimettersi in carreggiata, il numero 21 avrà anche questo pomeriggio: l'infortunio di Pulisic gli apre le porte della titolarità e Pioli spera di vedere finalmente tutte le potenzialità del giocatore più oneroso del mercato rossonero. L'aspetto positivo è che, nonostante le difficoltà di questi primi mesi, in allenamento Chukwueze mostri grandi qualità e anche molta serenità che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.