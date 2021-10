Gazzetta - La notte di Maldini: Daniel verso la prima da titolare a San Siro, dovrà ricamare dietro Giroud

Un’altra chance, stavolta di fronte al proprio pubblico. La “prima” è stata un successone, stasera chissà. Daniel Maldini, comunque, ci riprova, con la spensieratezza dei suoi 20 anni e la consapevolezza di chi sa di avere il talento dalla sua parte. Stefano Pioli non ha esitato a gettare nella mischia il ragazzo contro lo Spezia ed è pronto a farlo anche contro il Cagliari.

Titolare a San Siro, emozione unica

È Daniel il vice-Diaz, in attesa del ritorno a pieno regime di Rade Krunic. Il giovane Maldini è rientrato anzitempo dall’impegno con la Nazionale Under 20 a causa di piccolo acciacco, ma questa sera potrebbe/dovrebbe partire dal primo minuto. Il gol di La Spezia - scrive La Gazzetta dello Sport - è stato la premessa ideale per affacciarsi a una notte da sogno come questa. Perché indossare la maglia del Milan in trasferta è stupendo, ma farlo a San Siro, titolare per la prima volta, ha tutto un altro fascino. Soprattutto per un Maldini.

Qualità e giocate

Daniel dovrà ricamare alle spalle di Giroud, mettendoci qualità e intuizioni. Come fa un trequartista che si rispetti, come fa Brahim Diaz, idolo del popolo rossonero. Maldini ci proverà, conscio delle aspettative e del fatto che in tribuna ci sarà papà Paolo a osservarlo. Se riuscisse a farlo esplodere di gioia anche stavolta sarebbe davvero il massimo.