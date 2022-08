Gazzetta - Leao accostato al Chelsea, ma il giocatore e il Milan vogliono andare avanti assieme

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Voci dall'Inghilterra hanno accostato Rafa Leao al Chelsea, ma i Blues, come scrive La Gazzetta dello Sport, non hanno mai chiamato il Milan né hanno presentato offerte per il portoghese. C'è da aggiungere anche l'incedibilità del giocatore: da Via Aldo Rossi passa il messaggio che il club non vuole assolutamente privarsi della sua stella portoghese.

Tripla cifra

Come detto, il Milan non vuole privarsi di Leao e vuole andare avanti con il giocatore. Ma se il Chelsea volesse fare sul serio per Rafa, dovrebbe investire quasi 150 milioni: la situazione del portoghese è delicata: in primis deve pagare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona, scrive sempre la rosea, per la rescissione unilaterale del contratto del 2018. Il numero 17, inoltre, ha firmato due procure: una con Mendes, l'altra con un avvocato molto legato al papà.

Rinnovo

Il Milan però resta positivo sul rinnovo: i rossoneri hanno parlato con gli agenti di Rafa e ne riparleranno alla fine di settembre, dopo il closing. Il contratto di Leao va in scadenza nel giugno del 2024 e le questioni legali rendono tutto molto delicato, come la situazione con lo Sporting e il fatto che lo stipendio del numero 17 è pignorato per un quinto. Le parti vogliono andare avanti assieme, con le risposte attese nell'autunno.