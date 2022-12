Gazzetta - Leao e il rinnovo: gli scenari possibili. Appuntamento dopo il Mondiale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La questione del rinnovo di Rafael Leao è sicuramente quella più spinosa e centrale in casa Milan in questo periodo e viene alimentata ciclicamente da qulasisasi piccolo accadimento che si verifica. Come ieri quando Leao ha ripostato un video di suoi gol pubblicato dal club rossonero su Twitter, scrivendo: "More to come", come per dire aspettatevi tanto altro!

Gli scenari

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha evidenziato, a questo punto, quali potrebbero essere gli scenari e le prossime tappe di questa lunga telenovela che sta divnetando il prolungamento di Rafa Leao. Tutto dipenderò da come e quando si concluderà l'esperienza in Qatar del Portogallo. I lusitani giocano questa sera l'ottavo di finale contro la Svizzera e se dovessero venire eliminati, c'è una possibilità che il 17 del Milan raggiunga la squadra direttamente nel ritiro di Dubai, lì dove saranno presenti anche Maldini e Massara. Se invece Leao dovesse andare avanti nella competizione è possibile che i dirigenti del Milan, una volta che saranno negli Emirati con il club, facciano tappa proprio in Qatar per le fasi finale del Mondiale, magari avendo occasione di approcciare il loro gioiellino. Sicuramente quando tutti torneranno a Milano ci sarà l'appuntamento tanto agognato e lì le cose cominceranno a farsi interessanti.

Le parti in gioco

La complicazione di questa trattativa, come è noto, sono i protagonisti che dovranno cercare di far proseguire la storia d'amore tra Milan e Leao. Già, perché non sono solo club e giocatore coloro i quali devono sedersi al tavolo. No c'è anche l'agente Mendes, un avvocato Dimvula (già avvistato nelle scorse settimane a Casa Milan) e il padre Antonio Leao che sembra avere le idee molto chiare. La rosea sottolinea come se la partita si giocasse solo tra il club e Leao probabilmente si sarebbe già arrivati a un accordo: il giocatore ha sempre manifestato il suo legame per i colori rossoneri e il suo desiderio di rimanere in rossonero. Pioli ha dichiarato a Sky che vorrebbe che rinanesse per continuare il suo percorso. Serve però una cifra importante che vada un po' oltre i canoni attuali del Milan ma che attesti l'importanza di Rafa Leao nella rosa attuale del Milan, un po' come fu per Ibra quando tornò a Milanello nel 2020.