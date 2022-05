Gazzetta - Leao è l'immagine del progetto Milan: giovane, trascinatore e con il valore alle stelle

MilanNews.it

Dopo due stagioni di ambientamento e maturazione, la stella di Rafael Leao ha folgorato tutti nella stagione in corso con la sua luce improvvisa. Il talento portoghese, comunque vada a finire domenica pomeriggio, è l'uomo immagine di questo Milan di cui è capocannoniere e leader tecnico. Impensabile anche solo un anno fa, quando il calciatore non trovava continuità. Oggi, anche il suo valore continua ad aumentare e il Milan se lo tiene stretto.

Da zero a cento

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Leao venne acquistato dal Milan nell'estate del 2019 per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, versati nelle casse del Lille. Aveva vent'anni e arrivava con tutti i crismi del talento pronto ad esplodere. Le sue due prime stagioni in rossonero sono state caratterizzate soprattutto da molti flash e tanta discontinuità: il 17 faceva vedere sprazzi di talento (come il gol contro la Fiorentina, il primo in rossonero, o quello l'anno passato a Benevento) ma non riusciva a esprimerlo partita dopo partita. Oggi invece, un po' come succede in campo quando Leao prende palla e accelera puntano il difensore, anche il cartellino del calciatore ha iniziato ad accelerare verso l'alto, fino a toccare almeno i 100 milioni. Rafa è il leader di questo Milan per cui ha segnato - in campionato - 11 gol e messo a referto 6 assist, per questo il suo valore continua a lievitare. Il Milan se lo tiene stretto e resiste alle lusinghe di molti club, come il Psg, che gli hanno messo gli occhi addosso.

Fiore all'occhiello

L'ascesa di Leao rappresenta esattamente quello che è il programma di Elliott da quando il fondo è sbarcato a Milano: un risanamento completo delle casse rossonere che passa, sotto il profilo sportivo, dalla valorizzazione di giovani talenti. Leao non è stato nè il primo nè l'ultimo di questa rosa rossonera a vedere aumentato il suo valore. Sempre come riporta la rosea: Theo è arrivato a valere da 40 a 60 milioni; Tonali da 20 a 50; Tomori da 30 a 45; Kalulu preso per meno di un milione di euro, ora ne vale almeno 25. I giovani che arrivano nel Milan trovano terreno fertile per crescere e maturare come calciatori. La cosa bella è che poi non per forza devono essere venduti: per Leao infatti si cerca il rinnovo. Il portoghese può davvero essere il futuro dei rossoneri e può davvero ulteriormente crescere con la squadra. Dopo la stagione in corso, il club tenterà di tenersi stretto il suo gioiello che ha sempre detto di stare molto bene a Milanello. Prima però, c'è un obiettivo molto importante da centrare...