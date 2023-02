Gazzetta - Leao è un rebus, Giroud firma vicina: il punto sui rinnovi. La Champions determinante

La Gazzetta dello Sport oggi cerca di fare il punto per entrambe le situazioni. Da una parte c'è Rafa Leao per cui i discorsi sembrano i più complicati in assoluto. Che il Milan voglia tenersi stretto il portoghese è fuori da ogni dubbio e ha messo sul piatto recentemente un'offerta da oltre 6 milioni a stagione fino al 2026. La trattativa però ha moltissime parti in causa molto spinose: dagli agenti alla clausola, passando per la multa allo Sporting Lisbona. Il tempo passa e più le pagine del calendario si staccano più Leao è vicino a quel periodo, fra poco meno di un anno, in cui potrà accordarsi tranquillamente con un nuovo club. Questo per il club rossonero è lo scenario peggiore e non deve accadere: se non si giungerà alla stretta di mano prima di luglio, è facile che Rafa venga ceduto e si provi a fare cassa.

Firma vicina

Diverso il discorso per Olivier Giroud che aggiunge come fattore anche il peso della carta di identità. Il valore e l'importanza del francese per il Milan nell'ultimo anno e mezzo non si possono discutere e infatti il club ha tutta l'intenzione di prolungare la permanenza di Olivier a Milanello. L'offerta salirà da 3.2 a 3.7 milioni all'anno e presto le parti in gioco si riuniranno per sancire l'accordo. Intanto il giocatore continua a mandare segnali d'amore e anche nell'intervista concessa ieri a Dazn ha rivelato di voler rimanere in rossonero e di sperare che venga presto raggiunto l'accordo. Ovviamente Giroud, a 37 anni, non potrà più sostenere una mole di partite come quelle giocate quest'anno, dunque il mercato in estate avrà il suo peso. Così come avrà il suo peso, anche nei discorsi per Rafa Leao, la qualificazione alla Champions League che potrebbe far pendere l'ago della bilancia da una piuttosto che dall'altra parte.