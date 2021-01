Gazzetta - Leao, gol e sostanza: Rafa comincia a viaggiare spedito. E il bello deve ancora venire

Finalmente Leao. Dopo il gol-lampo con il Sassuolo e la prodezza di Benevento, il portoghese si è ripetuto anche contro il Torino segnando la rete che ha aperto le danze e spianato la strada al Milan. Sta crescendo, Rafael, partita dopo partita, giocata dopo giocata. Il giovane lusitano continua a incidere con il suo modo di stare in campo e le sue intuizioni palla al piede.

MATURITÀ - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, questo Leao è il fratello più efficace e maturo del ragazzo di talento che l’anno scorso faceva spesso dannare Stefano Pioli e innervosire i tifosi rossoneri. I numeri non mentono: cinque gol in Serie A, più vari assist e un peso crescente nell’attacco del Milan. Leao va meglio, molto meglio della stagione passata. E il bello, forse, deve ancora venire visto che non siamo neppure a metà.

SQUALIFICA - Contro il Cagliari, però, Leao non ci sarà per squalifica. L’attaccante, infatti, è stato ammonito da Maresca per un fallo un po’ così, una caduta molle che l’arbitro ha considerato come una netta simulazione. È un peccato - scrive la rosea - per il Milan perderlo proprio adesso che cominciava ad andare spedito. Tornerà con l’Atalanta.