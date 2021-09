Gazzetta - Liverpool-Milan: ecco i tre duelli tra centrocampo e fasce che potrebbero decidere il match

In casa rossonera c'è grande emozione per il match di questa sera in casa del Liverpool che segna il ritorno in Champions League del Milan dopo sette lunghi anni. L'avversario è di primissima fascia, ma a Milanello si sono preparati al meglio per la sfida di stasera ad Anfield nella quale, secondo LA Gazzetta dello Sport, potrebbero essere decisivi tre duelli tra centrocampo e fasce. Eccoli nel dettaglio:

THE HERNANDEZ VS SALAH: l'arma di entrambi è la velocità, quando partono palla al piede fermarli non è mai facile. Rispetto alle scorse stagione, il francese del Milan è certamente diventato più disciplinato, ma forse per la prima volta si trova di fronte un avversario così forte. Ovviamente il suo compito non sarà solo quello di fermare l'egiziano del Liverpool, ma dovrà anche farsi vedere come sempre in fase offensiva.

KESSIE VS FABINHO: il brasiliano è il giocatore che in mezzo al campo dà equilibrio a tutta la squadra di Klopp, in prima battuta dovrà essere Brahim Diaz a disturbarlo, ma poi sarà fondamentale la fisicità di Kessie che dovrà farsi sentire parecchio a centrocampo. Questo sarà probabilmente il duello più decisivo del match.

LEAO VS ALEXANDER-ARNOLD: sarà una sfida di velocità anche questa tra due giovanissimi che hanno tutte le potenzialità per diventare dei top nei rispettivi ruoli. Leao dovrà fare squadra con Theo, Alexander-Arnold invece proverà a mettere in difficoltà il Milan in collaborazione con Salah. Per il portoghese, che è uno dei giocatori rossoneri più in forma in questo inizio di stagione, sarà un bel banco di prova per confermare di non essere più semplicemente una bella promessa, ma di essere diventato qualcosa in più.