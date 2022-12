Gazzetta - Maignan, esami nelle prossime ore: out a Salerno. Sportiello in anticipo?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le notizie che arrivano da Milanello circa Mike Maignan sono tutt'altro che incoraggianti. Il portiere rossonero sembra che stia attraversando un tunnel senza via di uscita e, nonostante prima dell'inizio del Mondiale si pensasse che potesse essere nuovamente a disposizione per la prima gara della ripresa con la Salernitana, oggi questa speranza è totalmente vanificata.

Palestra, sempre tu

Come riporta la Gazzetta dello Sport, cambia il clima di allenamento per Maignan, dal caldo e sole di Dubai alle rigide temperature di Carnago, ma non cambiano le abitudini. Anche al ritorno della squadra a Milanello, l'estremo difensore rossonero ha continuato ad allenarsi in palestra e lontano dal campo. Non è ancora chiara l'entità precisa del problema: a oggi vengono escluse nuove lesioni o ricadute al polpaccio sinistro infortunatosi nella parentesi nazionale di fine settembre. Sembrerebbe più, riporta la rosea, un ritardo nel lavoro e programma di recupero dall'infortunio. Il Milan non può che procedere con la massima cautela e per questo motivo sono stati disposti nuovi esami per Mike che, probabilmente, verranno effettuati nelle prossime ore prima di Natale. Allo stesso tempo all'Arechi, il 4 gennaio, i pali rossoneri non potranno essere difesi da Maignan.

Sportiello subito?

Solo con gli esami il Milan potrà avere una panoramica più completa sui tempi di recupero. Un dettaglio non indifferente, non solo per capire quando Maigan potrà tornare a difendere la porta dei Campioni di Italia, ma anche per capire se sarà necessario intervenire già a gennaio nel mercato di riparazione. Nei giorni scorsi il club rossonero aveva di fatto chiuso l'operazione per Marco Sportiello, attuale secondo dell'Atalanta, in vista della prossima estate che vedrà Tatarusanu andare in scadenza di contratto. L'allungo dei tempi di recupero di Maignan potrebbe far decidere Maldini e Massara di provare ad anticipare lo sbarco del portiere dei bergamaschi. Questo però si saprà solamente dopo gli esami a cui sarà sottoposto, tra l'altro, anche Divock Origi.