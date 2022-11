Gazzetta - Maignan, il rientro è sempre più vicino: relax quasi finito, sarà a Milano in anticipo

MilanNews.it

Mike Maignan ha imparato l’arte della pazienza, scrive la Gazzetta dello Sport. Impresa ancora più ardua rispetto a conquistare il Milan. Il portiere rossonero nella passata stagione ha sorpreso tutto dopo l’operazione al polso, tornando a disposizione prima del previsto, mettendoci grande determinazione e una voglia di spingere che lo ha aiutato a superare i programmi dello staff. Questa volta, però, il problema al polpaccio non l’ha aiutato: nell’attesa, si è dato da fare per essere pronto al suo rientro.

Relax quasi finito

Gli indizi lanciati sui social attraverso il proprio profilo Instagram sono diversi, per questo il rientro di Mike Maignan è sempre più vicino al rientro in campo. E a Milanello arriverà prima degli altri: il francese, ora in vacanza, ha deciso di accorciarsi le ferie per essere a Milano con qualche giorno d’anticipo rispetto al ritrovo del 2 dicembre.

Rientro

Non c’è ancora una data precisa per il suo rientro in campo, ma una cosa è certa: Maignan partirà con la squadra per la preparazione a Dubai. È ancora presto per parlare di una sua presenza in campo contro Arsenal e Liverpool, per questo l’opzione più probabile, scrive la Gazzetta dello Sport, è quella di rivederlo tra i pali nella trasferta olandese contro il PSV.