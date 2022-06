Gazzetta - Maldini, ci siamo! Rinnovo in settimana, poi il mercato per rimanere al top

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Countdown iniziato e firma in settimana: il Milan è pronto a ripartire con Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo lo scudetto arrivato un mese fa, la società rossonera ha vissuto un nuovo cambio di proprietà, passando nelle mani di RedBird, fondo americano di Gerry Cardinale. I colloqui per i rinnovi dei dirigenti campioni d’Italia vanno avanti da tempo e in settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

Prima la firma, poi sarà mercato

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, nell’arco di una settimana potrebbe arrivare la firma di Maldini e Massara. Firmato il rinnovo di contratto, i due dirigenti saranno liberi di rinforzare la squadra attraverso a colpi importanti sul mercato. L’obiettivo è quello di rimanere al top e difendere lo scudetto appena guadagnato meritatamente.



Rimanere al top

Per confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa, Maldini e Massara hanno in mente diversi colpi da fare per aumentare la qualità della rosa: da Botman a De Ketelaere, passando per Origi, Lang e Renato Sanches. Proprio su quest’ultimo è piombato il PSG, che vuole provare a chiudere a cifre superiori a quelle offerte del Milan.