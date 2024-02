Gazzetta - Mbappè inguaia il Milan: Psg su Leao. Il club ascolterà solo offerte folli

La notizia che Kylian Mbappè lascera il Psg a fine stagione potrebbe avere, come spesso accade nelle dinamiche del calciomercato, un effetto domino che ptorebbe colpire diverse squadre. Tra queste c'è anche il Milan che trema al pensiero che i parigini possano bussare alla porta rossonera per Rafael Leao, sostituto naturale del fuoriclasse francese almeno per quanto riguarda la zona di campo. Ma il portoghese non è l'unico finito nel mirino di parigini: anche Osimhen e Lautaro sono iscritti nella lista.

Offerte folli

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sulla situazione Rafael Leao nonostante sia opportuno chiarire che ancora non sono arrivate proposte ufficiali da Parigi. Quello che è certo è che Leao per talento e posizione in campo, interessa. A proteggere parzialmente il Milan c'è la clausola rescissoria inserita in occasione del rinnovo dell'anno scorso, dal valore di 175 milioni e valida per le prime due settimane di luglio. Se la squadra di Al-Khelaifi dovesse essere disposta a pagare, tutto poi passerebbe nelle mani di Leao stesso che potrà decidere del suo futuro. Per la rosea è improbabile che venga pagata la clausola ma piuttosto che venga intavolata una trattativa. Davanti a questa eventualità, a Casa Milan vige la stessa legge per tutti i top player, quella che l'anno scorso ha portato via Tonali: davanti a offerte folli o irrinunciabili il club si siederà quantomeno al tavolo. Nel caso di Leao dovrà essere sicuramente un'offerta a tre cifre.

La posizione di Rafa

Nell'indiscrezione della Gazzetta si parla comunque di Osimhen come obiettivo più vicino al Psg, a oggi. Anche se il nigeriano del Napoli gode di tantissimi interessamenti anche dalla Premier League. Ma pure Lautaro Martinez è finito nei radar di Campos e il suo staff. Ad ogni modo, per tornare su Leao, è chiaro che il portoghese sta benissimo al Milan dove è protetto da club, compagni e Pioli. Rafa è molto grato ai rossoneri per aver creduto in lui, anche quando le cose andavano peggio, per averlo fatto crescere e per avergli anche riconosciuto questa crescita con lo stipendio più alto dell'intera rosa. Con Pioli il rapporto è quasi padre-figlio. Tutto questo però, in un ambito professionistico come quello di oggi, potrebbe non bastare a far sì che Leao possa rimanere in rossonero, specialmente se le offerte che arriveranno in via Aldo Rossi saranno realmente da far girare la testa.