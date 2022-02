Gazzetta - Mercato Milan: avanti tutta per Botman e Renato Sanches. Proposto il terzino Mazraoui

Il mercato invernale è finito da poche settimane, ma per i club è già il momento di iniziare a programmare e pianificare quello estivo. Ed è così anche per il Milan che in vista della prossima campagna acquisti ha già in mente due nomi ben precisi per difesa e centrocampo: si tratta di Sven Botman e di Renato Sanches, entrambi di proprietà del Lille, che sono da tempo in cima alla lista di Maldini e Massara.

DOPPIO COLPO DAL LILLE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il difensore centrale olandese i rossoneri sono pronti ad investire una cifra importante, circa 30 milioni di euro. L'accordo con i francesi va ancora trovato, mentre nell'ultimo incontro a Casa Milan con gli agenti di Botman sono stati fatti ulteriori passi avanti con il giocatore che starebbe spingendo per trasferirsi a Milanello. Renato Sanches resta invece il primo indiziato per il dopo-Kessie, il cui addio a fine stagione è sempre più probabile.

IN SCADENZA CON L'AJAX - Negli ultimi giorni, è spuntato poi un nuovo nome per la difesa rossonera: stiamo parlando di Noussair Mazraoui, terzino destro dell'Ajax che i suoi agenti hanno proposto al Milan. Il marocchino è in scadenza di contratto con i Lancieri e quindi in estate si potrà muovere a costo zero. In via Aldo Rossi, il giocatore è apprezzato e ci sono per questo delle valutazioni in corso. Questo conferma che la pista Mazraoui non è stata scartata, vedremo nelle prossime settimane se si trasformerà o meno in una trattativa vera e propria.