Gazzetta - Mercato Milan: Kamada in via di definizione, poi assalto a Loftus-Cheek. In attacco possibile un doppio colpo

MilanNews.it

Nemmeno il tempo di terminare la stagione sportiva 2022-2023 che in via Aldo Rossi è già il momento di pensare alla prossima. In particolare, c'è da pianificare il mercato estivo e per farlo nelle prossime ore è in programma un vertice tra Gerry Cardinale, presente ieri sera a San Siro per l'ultima sfida contro il Verona, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara.

COLPI CHIUSI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il budget a disposizione dei dirigenti rossoneri saranno i soldi ottenuti dalla qualificazione alla Champions League, a cui andranno aggiunti quelli ottenuti da eventuali cessioni. Alcuni colpi sono stati già chiusi, come l'arrivo di Marco Sportiello come vice-Maignan, altri sono invece in via di definizione, come per esempio Daichi Kamada: l'affare è infatti praticamente chiuso, per la fumata bianca ci sono da sistemare solo alcune questioni burocratiche relativa al domicilio degli agenti (l'operazione non è comunque in dubbio).

CENTROCAMPO E ATTACCO - In mezzo al campo c'è da riempire poi il vuoto lasciato dall'infortunio di Bennacer che dovrà restare ai box per diversi mesi e il primo nome della lista è sempre quello di Ruben Loftus-Cheek, il quale viene valutato 20 milioni di euro dal Chelsea. C'è poi la famosa questione dell'attacco ed in particolare del ruolo di centravanti: con l'addio di Ibrahimovic e quello più che probabile di Rebic (anche il futuro rossonero di Origi è forte in dubbio), il Diavolo potrebbe aver bisogno di due innesti e non di uno solo. Il nome più caldo è quello di Lois Openda del Lens, anche se la forte concorrenza sta facendo salire il prezzo. Il suo eventuale arrivo non escluderebbe comunque anche quello di Marko Arnautovic del Bologna.