Gazzetta - Mercato Milan, occhi anche a destra: piacciono Akliouche e Leweling. Ma prima deve partire uno tra Okafor e Chukwueze

vedi letture

In merito al mercato invernale del Milan si è parlato spesso di un vice-Fofana e d un vice-Theo Hernandez, ma a gennaio il Diavolo potrebbe fare un colpo anche a destra dove Samuel Chukwueze non sta convincendo, mentre Christian Pulisic ormai è stato spostato nel ruolo di trequartista centrale. Tra gli esterni offensivi, sta poi deludendo parecchio anche Noah Okafor, impiegato da Paulo Fonseca sia a destra che a sinistra. Il nigeriano e soprattutto lo svizzero, che piace in Germania e in Inghilterra, potrebbe essere ceduti per lasciare spazio ad un nuovo innesto a destra.

PRIMO OBIETTIVO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa il nome prima di tutto di Maghnes Akliouche, esterno d’attacco e trequartista del Monaco, che è il primo obiettivo del Milan per il mercato invernale: francese, classe 2002, è un mancino di grande talento, parte da destra e può fare la differenza con gol e assist. Non è ancora un campione affermato, ma può senza dubbio diventarlo e per questo rientra perfettamente nell'identikit dei giocatori che piacciono alla dirigenza di via Aldo Rossi. Quanto costa? Akliouche ha un contratto con il club monegasco fino al 2028 e si parte da una valutazione di 30 milioni di euro. Trattate con il Monaco, come dimostra la lunghissima trattativa estiva per Youssouf Fofana, non è facile, ma visto il talento che giovane attaccante francese ne potrebbe valere sicuramente la pena.

OCCHI SU LEWELING - Oltre a lui, il Milan ha messo gli occhi anche su un altro esterno offensivo, vale a dire Jamie Leweling, attaccante classe 2001 che milita nello Stoccarda. Origini ghanesi, ha più corsa di Akliouche, ma un piede sinistro un po’ meno educato. Compensa con velocità, dribbling (è sesto in Bundesliga in questa specialità) e intelligenza: piace molto in via Aldo Rossi perché guarda e gioca sempre in avanti, senza risparmiarsi corse all’indietro per aiutare i compagni in fase difensiva. Il prezzo? Il tedesco ha appena prolungato il rinnovo fino al 2029 e quindi difficilmente si scenderà sotto i 20-25 milioni di euro per il suo cartellino.