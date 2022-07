Gazzetta - Mercato Milan: Tanganga in pole per la difesa, ma occhio all'opzione N’Dicka

MilanNews.it

Con l'uscita di Alessio Romagnoli e la probabile partenza in prestito di Matteo Gabbia, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare a Kjaer, Tomori e Kalulu. Al momento il nome più caldo è quello di Japhet Tanganga del Tottenham, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo anche l'opzione Evan N’Dicka dell'Eintracht Francoforte.

CONTATTI VIVI - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'inglese è in vantaggio, anche perchè il Milan ha già avuto i primi contatti ufficiali con gli Spurs. L'ultimo in ordine di tempo risale a ieri quando il ds Paratici ha parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara: l'argomento principale è stato proprio Tanganga (si è parlato anche di Sergio Reguilon, terzino sinistro che farebbe da vice a Hernandez, e Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 rientrato dal prestito al Metz), ma tra i due club non c'è ancora accordo sulla formula visto che i rossoneri vogliono un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Tottenham chiede di inserire l'obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni è atteso a Milano il suo agente De Fanti e chissà che non possa smuovere le cose.

SCADENZA 2023 - Attenzione però anche alla pista che porta a N’Dicka. I rapporti con l'Eintracht, come testimoniano gli affari Rebic, André Silva e Hauge, sono ottimi e questo è certamente un buon punto di partenza. Il francese viene valutato 20 milioni di euro, ma essendo in scadenza nel 2023 il club tedesco potrebbe anche "accontentarsi" di una cifra più bassa (intorno ai 15 milioni). Avendo un solo anno di contratto, il Milan non può prenderlo in prestito e quindi la proprietà dovrebbe dare il via libera ad un nuovo investimento e acquistarlo a titolo definitivo.