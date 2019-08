Gazzetta - Mercato Milan tra Parigi e Madrid: il PSG punta su Donnarumma, rossoneri su Correa e Modric (nel 2020)

Parigi, Madrid e ovviamente Milano. In Francia c'è il PSG che punta Gigio Donnarumma, in Spagna c'è sempre Correa dell'Atletico Madrid che è il primo obiettivo per l’attacco milanista, così come nella capitale c'è il sogno Modric per il centrocampo, mentre in Italia ci sono Maldini e Boban che continuano a lavorare per rinforzare la squadra di Giampaolo. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, intorno a queste città ruota il mercato estivo (e non solo) del Milan.

PSG SU GIGIO - Una cifra importante che potrebbe dare il via a questo piccolo giro d'affari potrebbe arrivare da Parigi dove il PSG è pronto a tornare alla carica per Gianluigi Donnarumma: i francesi hanno infatti venduto Trapp all’Eintracht Francoforte e quindi ora sono alla ricerca di un portiere da affiancare a Areola, il quale non continua a non convincere più di tanto il ds Leonardo come titolare. Per Gigio, però, i rossoneri chiedono sempre almeno 50 milioni di euro cash. Il giovane portiere vuole restare dov'è, ma in via Aldo Rossi sanno bene che da solo aiuterebbe a sistemare il bilancio, senza che il club debba per forza provvedere ad altre cessioni.

DOPPIO COLPO - Se da Parigi dovessero arrivare questi soldi, allora Maldini e Boban sarebbero pronti a volare a Madrid per un doppio colpo: Angel Correa è il primo obiettivo del Milan per l'attacco, anche se per il momento, nonostante i continui contatti, la distanza tra domanda e offerta è sempre importante (10 milioni di euro, i rossoneri ne offrono 40 più bonus, mentre l'Atletico ne chiede sempre 55). Il club milanista non ha comunque fretta e punta molto sul fatto che l'argentino ha già dato il suo sì al Diavolo. In via Aldo Rossi sognano poi sempre Luka Modric: il Milan è l’unica squadra in cui il Pallone d’Oro giocherebbe una volta lasciato il Real, anche se non è un’ipotesi realizzabile in questa stagione, ma al massimo per l’anno prossimo.