Gazzetta - Mercato Milan tra presente e futuro: da Sensi e Carrasco a Piatek e Morata

In attesa di capire come si evolverà la questione con la UEFA per il Fair Play Finanziario, in via Aldo Rossi, seppur con qualche difficoltà, si sta pensando sia al mercato di gennaio che a quello estivo. Raggiungere certi obiettivi non sarà semplice proprio per via dei paletti di Nyon, lo ha ammesso anche ieri Leonardo a margine della presentazione di Paquetà, ma il club rossonero non resta comunque fermo e tiene vive più piste.

DUE OBIETTIVI - Per quanto riguarda questa finestra di mercato invernale, La Gazzetta dello Sport spiega che gli obiettivi del Milan sono sempre un centrocampista e un attaccante. I nomi in cima alla lista di Leonardo e Maldini sono quelli di Stefano Sensi del Sassuolo e Yannick Ferreira Carrasco del Dalian Yifang, che potrebbero arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto: per sbloccare l'arrivo del primo, i rossoneri pensano di inserire nella trattativa il giovane portiere Plizzari, mentre per quanto riguarda il belga va convinto il giocatore ad abbassare le proprie pretese di ingaggio (adesso in Cina guadagna 10 milioni all’anno).

MERCATO ESTIVO - Leonardo e Maldini non pensano però solo al presente, ma anche al futuro e dunque al mercato estivo, quando Higuain potrebbe salutare il Diavolo: per questo motivo, i rossoneri hanno già fatto un sondaggio con il Genoa per Krzysztof Piatek, centravanti polacco che piace anche tanti altri top club, e inoltre non perdono di vista Alvaro Morata, che è in rotta con il Chelsea e che tornerebbe molto volentieri a giocare in Italia.