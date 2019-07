Gazzetta - Milan, 16 milioni più bonus per Veretout: ok del francese, ma c’è il nodo Biglia

Si accende la trattativa per Veretout. Tutte le strade - scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport - portano a Milano. Sono ore decisive per il futuro del francese, primissimo obiettivo del Milan per il centrocampo. Stando a quanto riferito dalla rosea, i rossoneri hanno ottenuto l’ok del giocatore, che non è partito con la Fiorentina per la tournée negli Stati Uniti.

L’OFFERTA - Ieri i dirigenti viola, il direttore sportivo Pradé e Joe Barone, braccio destro del presidente Commisso, hanno incontrato Maldini e Boban nella sede milanista di via Aldo Rossi. I vertici rossoneri hanno aumentato l’offerta: dai tredici milioni che erano stati messi inizialmente sul tavolo, si è passati a 15 e ieri è stato aggiunto almeno un altro milione: siamo a 16 più due di bonus. La trattativa non è ancora conclusa ma si avvicina alla fine.

NODO BIGLIA - Al pacchetto di contanti il Milan vorrebbe ancora aggiungere Lucas Biglia. La società milanista vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio dell’argentino, ma sarebbe comunque un “parziale” alleggerimento: se la Fiorentina accetterà, infatti (ma i viola preferirebbero De Rossi), i rossoneri dovranno comunque partecipare al pagamento dello stipendio. Biglia, dunque, è il vero nodo da sciogliere: il Milan vuole inserirlo, la Fiorentina no.