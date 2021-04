Gazzetta - Milan a caccia di una punta: Vlahovic in pole, ma occhio a Scamacca. Piace pure Edouard

Una punta da affiancare e alternare a Ibrahimovic. La strategia del Milan in vista del prossimo mercato estivo non fa una piega. Perché se è vero (verissimo!) che Zlatan rinnoverà il contratto con i rossoneri (l’accordo è stato raggiunto, manca solo la firma), è altrettanto vero che lo svedese non potrà essere considerato l’unico punto di riferimento là davanti, considerando i suoi prossimi 40 anni.

IDEA COSTOSA - Il Milan, dunque, ha l’esigenza di individuare un altro centravanti, magari giovane e, ovviamente, di grande prospettiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei profili che i vertici di via Aldo Rossi hanno ben evidenziato sulla propria lista di mercato è quello di Vlahovic. E proprio Ibrahimovic potrebbe avere un ruolo chiave nell’eventuale trattativa. Il serbo, infatti, stravede per Zlatan e sarebbe felicissimo di poter giocare con il suo mito. Ma per convincere la Fiorentina serviranno parecchi milioni, 40 per l’esattezza. E il prezzo potrebbe anche salire se si scatenasse un’asta sul ragazzo, seguito anche da altre squadre.

DOPPIA OPZIONE - Ai rossoneri piace molto anche Gianluca Scamacca, 22 anni, del Genoa. O meglio, del Sassuolo. L’attaccante, infatti, è attualmente in forza al Grifone, ma il suo cartellino è di proprietà del club neroverde, bottega carissima. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, cifra decisamente più alla portata. C’è anche una terza candidatura, una pista estera che porta a Odsonne Edouard, punta del Celtic. Dal 2017 ha segnato 81 gol e servito 36 assist: sono numeri da top player.