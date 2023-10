Gazzetta - Milan, a Dortmund con un centrocampo inedito: Reijnders regista, Musah e Pobega ai suoi lati

Giorno di vigilia in casa rossonera in vista del match di domani sera in casa del Borussia Dortmund. Stefano Pioli non ha grossi dubbi di formazione, soprattutto in mezzo al campo dove mancheranno per infortunio Ismael Bennacer, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek. A disposizione ci saranno quindi solamente Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Yacine Adli e Tommaso Pobega, i quali si giocheranno le tre maglie da titolari in mezzo al campo.

DUBBI E CERTEZZE - Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Pioli ha le idee chiare su chi schierare dal primo minuto, mentre ha qualche dubbio in più sulle posizioni: dall'inizio partiranno infatti Reijnders, Musah e Pobega, con Adli che si vedrà con ogni probabilità ne secondo tempo. Da capire però chi giocherà da regista davanti alla difesa tra l'olandese e l'americano: le indicazioni delle ultime ore portano a Reijnders in mezzo, con Musah sul centro-destra e Pobega sul centro-sinistra.

REIJNDERS O MUSAH? - Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate oppure se toccherà all'ex Valencia giocare in quella posizione. Nelle ultime gare, Pioli ha provato entrambi a partita in corso in quel ruolo: a Cagliari, era stato Musah a giocare davanti alla difesa quando era entrato in campo nella ripresa, mentre sabato, nel finale del match contro la Lazio, in quel ruolo ha giocato Reijnders. Su chi ricadrà la scelta del tecnico rossonero?