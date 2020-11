Gazzetta - Milan, a gennaio riprende la caccia al difensore centrale: Kabak e Lovato nel mirino. E in estate nuovo assalto a Szoboszlai

Fino all'ultimo giorno del mercato estivo, il Milan ha provato a prendere un centrale difensivo, senza però riuscirci. Ma si tratta, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, di un filo mai spezzato e per questo anche a gennaio i rossoneri faranno un nuovo tentativo per regalare a Pioli un altro difensore. In questa prima parte di stagione, in quella posizione di campo, tra infortuni e Covid, ci sono state diversi problemi e quindi in via Aldo Rossi prendere un nuovo centrale è diventata un'esigenza piuttosto importante.

DUE PISTE - Il primo nome della lista è quello di Ozan Kabak, 20enne giocatore dello Schalke 04 che il Milan ha seguito a lungo anche in estate. La pista non è assolutamente chiusa, anzi i rossoneri faranno un nuovo tentativo durante il mercato invernale. Il turco non è però l'unico difensore nel mirino dei rossoneri: l'alternativa è rappresentata infatti da Matteo Lovato dell'Hellas Verona, il quale ha la stessa età di Kabak e ha una valutazione di 20 milioni di euro.

NOMI PER L'ESTATE - In via Aldo Rossi, si guarda però già anche al mercato estivo: per rinforzare il centrocampo, per esempio, un nome che resta sempre d'attualità è quello di Dominik Szoboszlai, giocatore del Salisburgo che i rossoneri hanno provato a prendere già due volte. L'ungherese ha una clausola di 25 milioni di euro e il Milan sta preparando l'assalto per giugno. Per quanto riguarda invece l'attacco, dalla Germania spunta l'indiscrezione secondo cui i rossoneri avrebbero messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio dell'ex difensore Lilian. Il giovane attaccante viene valutato al momento 30 milioni e su di lui ci sono diversi top club europei. Ovviamente questo sarebbe un colpo possibile solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.