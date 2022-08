Gazzetta - Milan a RedBird: closing tra fine agosto e inizio settembre? Poi Cardinale a San Siro per il derby

MilanNews.it

Gerry Cardinale si trova in Europa: il numero uno di RedBird è infatti in vacanza in Costa Azzurra, come testimonia una foto pubblicata sui social in compagnia di Riccardo Silva, imprenditore italiano presidente e comproprietario del Miami FC. Il futuro proprietario rossonero non si è più rivisto a Milano dal giorno del signing, ma presto dovrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo per il closing.

DERBY A SAN SIRO? - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono certezze sui suoi programmi futuri: sicuramente non sarà a San Siro per Milan-Udinese di sabato, mentre non è da escludere una sua presenza il prossimo 3 settembre in occasione del derby contro l'Inter. Questo perchè nei giorni precedenti potrebbe arrivare il tanto atteso closing, con l'effettivo passaggio delle quote societarie del Milan da Elliot al fondo RedBird.

CLOSING SEMPRE PIÙ VICINO - Tra fine agosto e i primi di settembre, Cardinale potrebbe quindi ripresentarsi a Milano. Mancano ancora da definire gli ultimi dettagli, ma ormai la strada sembra essere spianata verso il closing che ufficializzerà il cambio di proprietà al Milan, anche se il fondo della famiglia Singer continuerà a mantenere una quota di minoranza.