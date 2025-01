Gazzetta - Milan, a te la scelta: Rashford o Walker? Può arrivarne solo uno

A Casa Milan è arrivato il momento di fare una scelta: Marcus Rashford o Kyle Walker? I rossoneri stanno portando avanti entrambe le trattative, ma solo una delle due potrà andare in porto perchè, per la regola sugli extracomunitari nati in Inghilterra, il club di via Aldo Rossi può tesserarne uno solo e, se fino a pochi giorni fa l'attaccante sembrava essere la priorità assoluta per rinforzare l'attacco, dopo il summit di sabato notte tra la dirigenza e il tecnico Sergio Conceiçao a San Siro, ci sono delle riflessioni in corso.

TESTA A TESTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il testa a testa tra i due giocatori è assolutamente vivo. Tra oggi e domani, il Milan avrà un nuovo contatto con il Manchester United per capire quanto i Red Devils possono partecipare al pagamento dell'ingaggio di Rashford, mentre il Manchester City è entrato nell'ordine d'idee di lasciar partire a zero Walker, il quale è desideroso di provare un'avventura all'estero. La scelta tra i due dipenderà ovviamente non solo dalle condizioni economiche, ma anche dalla richiesta di Conceiçao che dovrà scegliere chi potrebbe essere più utile al Diavolo in questo momento.

CHI ARRIVERÀ? - Nei giorni scorsi l'entourage di Rashford ha avuto dei contatti e degli incontri con diversi club, tra cui appunto il Milan, ma anche Tottenham, Barcellona e Borussia Dortmund. "Quando ho giocato con lui a Manchester era forte forte. Secondo me può ricoprire tutti i ruoli in davanti e fa la differenza" le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'attaccante inglese prima dell'ultima gara giocata dai rossoneri contro il Cagliari a San Siro. Per quanto riguarda invece Walker, invece, il difensore potrebbe sbarcare a Milanello a titolo gratuito e porterebbe la sua leadership al reparto arretrato milanista e a tutto lo spogliatoio. Chi arriverà tra i due? Milan, a te la scelta...