Gazzetta - Milan, accelerata per Spalletti: si lavora all'intesa

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il Milan sta accelerando per Luciano Spalletti: i rossoneri stanno infatti spingendo forte per chiudere la trattativa con l'ex tecnico dell'Inter che è da tempo il primo nome nella lista rossonera per il post Giampaolo, il quale si trova invece nella sua casa di Gallarate e attende di conoscere il suo futuro. L'ufficialità dell'esonero arriverà non appena il club di via Aldo Rossi avrà raggiunto l'accordo con Spalletti.