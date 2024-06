Gazzetta - Milan, accordo con Emerson: settimana importante. Piace Marin, dubbio Theo

Il fronte difensivo rossonero, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere totalmente rivoluzionato. Un processo che non deve sorprendere più di tanto visto il rendimento scadente del reparto e in generale di tutta la fase di contenimento nell'ultima stagione. Secondo le indiscrezioni di questi giorni il Milan è al lavoro sia per un terzino destro che per un difensore centrale.

Accordo con Emerson Royal

Per la fascia destra, nello specifico, piace soprattutto Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham che già il club rossonero aveva cercato in passato. Secondo quanto viene riferito dalla Gazzetta questa mattina, il calciatore avrebbe già trovato un accordo con Furlani e Moncada: in altre parole il giocatore sudamericano sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero. Chiaramente va trovato l'accordo con i club, che è sempre la parte più difficile. La valutazione del calciatore non è bassa ma da via Aldo Rossi sono fiduciosi di poter chiudere a circa 20 milioni di euro. In tal senso, la rosea sottolinea che la settimana che inizia può essere già decisiva. Per la difesa centrale piace molto Rafa Marin, centrale spagnolo classe 2002 che ha giocato nell'Alaves quest'anno ma che è di proprietà del Real Madrid. Per il giovane talento si potrebbe pensare a una soluzione stile Brahim Diaz o Alex Jimenez: un prestito ma che possa permettere agli spagnoli di controllare ancora il calciatore. Altri profili sul tavolo sono il portoghese Diogo Leite dell'Union Berlino e il francese Lilian Brassier del Brest che, però, sembra essere promesso sposo del Wolfsburg in Germania.

Dubbi su Theo

Con così tanti nomi sotto la lente di ingrandimento, viene da sè che il Milan deve valutare anche la situazione attuale del reparto difensivo. In tal senso i tre "giovani" Tomori, Thiaw e Kalulu dovrebbero rimanere. Per il francese ci sarà da capire il dubbio sul ruolo e dunque se Fonseca lo vede più come un centrale o come un terzino. A questi va aggiunto, continua la rosea, anche Matteo Gabbia che si merita una chance dopo gli ultimi sei mesi ottimi. Gli under 23 Jimenez probabilmente farà la spola tra la Serie C e la prima squadra. I dubbi maggiori, invece, li porta la fascia sinistra. Dal ritiro della Francia, un paio di giorni fa, Theo Hernandez ha alimentato il mistero sul suo futuro: il Milan non ha intenzione di cederlo, come ha detto Ibra, ma è chiaro che se arrivasse un'offerta dagli 80 milioni in su, sarebbe difficile da rifiutare. Anche Alessandro Florenzi è una grossa incognita: ai tempi della Roma aveva rotto... proprio con Paulo Fonseca. Ci sarà da capire se il rapporto può essere recuperato.