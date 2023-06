Gazzetta - Milan, accordo di massima con Reijnders per un quinquennale da 1,7 milioni a stagione. Ora si cerca l'intesa con l'AZ

MilanNews.it

Il Milan ha già chiuso il primo acquisto in mezzo al campo, vale a dire Ruben Loftus-Cheek che è sbarcato ieri sera in Italia e questa mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di andare in sede a firmare il suo nuovo contratto con i rossoneri. Ma il Diavolo non ha intenzione di fermarsi e sta portando avanti anche altre trattative per rinforzare il centrocampo.

ACCORDO DI MASSIMA - Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Tijjani Reijnders, mediano 1998 dell'AZ Alkmaar, con cui il Milan ha già fatto un passo importante: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi ha trovato un accordo di massima con il centrocampista olandese per un quinquennale da circa 1,7 milioni di euro a stagione. Il giocatore, da parte sua, ha sempre spinto per il trasferimento in Serie A, preferendola anche alla Premier League (è stato contattato da alcune squadre inglesi di seconda fascia).

INTESA CON L'AZ - Fatto il primo passo, ora il Milan dovrà cercare l'intesa anche con l'AZ Alkmaar, che potrebbe essere trovata intorno ai 18-20 milioni di euro. Un aiuto potrebbe arrivare da Billy Beane, il guru delle analytics conosciuto per il film Moneyball che da anni è un consulente di Gerry Cardinale: Beane ha infatti una quota di minoranza e collabora con il club olandese. Vedremo se la sua presenza in società basterà per arrivare in fretta ad un accordo tra le due società. Intanto il Milan può essere soddisfatto per avere in mano il sì di Reijnders.