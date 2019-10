Gazzetta - Milan, al via l'era Pioli: bel gioco e giovani per conquistare tifosi e Champions

Via Marco Giampaolo, ecco Stefano Pioli: il Milan ha deciso di affidare a lui la panchina milanista, nonostante le forti proteste dei tifosi rossoneri che nelle ultime ore hanno contestato parecchio la decisione del club di via Aldo Rossi. Oggi arriverà l'ufficialità di Pioli, la cui avventura parte certamente in salita visto il momento negativo che sta vivendo il Diavolo.

NEL CUORE DEI TIFOSI - Secondo La Gazzetta dello Sport, nella testa di tutti c'è ancora la qualificazione alla Champions League visto che, nonostante tutto, la classifica non è delle peggiori. Questo sarà il grande obiettivo di Pioli, il quale dovrà anche cercare di entrare nel cuore dei tifosi. Il compito che lo attende non è facile, ma con qualche risultato positivo sarà tutto più semplice. Il neo tecnico milanista dovrà cercare poi di ridare entusiasmo ad un gruppo che in questo avvio di stagione ha dimostrato poca personalità.

BEL GIOCO - Anche con il cambio in panchina, in via Aldo Rossi vogliono vedere una squadra che gioca bene a calcio e che arriva ai risultati attraverso il bel gioco. Toccherà ora a Pioli soddisfare questa richiesta, dando continuità ai giovani e cercando di sfruttare al massimo i giocatori di qualità che ci sono nella rosa milanista. La strada è lunga e in salita, ma il tempo è poco: Pioli dovrà trovare in fretta la formula giusta per far rinascere il Milan.