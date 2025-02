Gazzetta - Milan all'attacco del Feyenoord: pronti Felix, Gimenez e Leao dal 1' per la rimonta rossonera

Il Milan deve rimontare l'1-0 dell'andata e per questo Sergio Conceiçao sta pensando ad una squadra piuttosto offensiva per la sfida di domani sera a San Siro contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Almeno dall'inizio non vedremo i "Fantastici 4", ma tre di loro sì: al centro dell'attacco milanista ci sarà ancora una volta Santiago Gimenez, così come sarà nuovamente titolare Joao Felix, altro rinforzo del mercato estivo. Nonostante nelle ultime settimane sia stato più decisivo a partita in corso, domani sera dal primo minuto dovrebbe esserci anche Rafael Leao.

I NUOVI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questo dovrebbe essere con ogni probabilità l'attacco titolare del Milan contro il Feyenoord. Non va però dimenticato nemmeno Christian Pulisic, che sarà anche lui della partita, ma a gara in corso. Per Gimenez, grande ex della sfida, sarà ovviamente un'altra serata particolare, ma stavolta il messicano metterà da parte tutti i suo sentimenti e le sue emozioni e punta a segnare più gol possibili per aiutare il Milan a passare il turno. Accanto a lui ci sarà Joao Felix che da quando è sbarcato a Milanello sta giocando tantissimo, sintomo che gode della piena fiducia di Conceiçao che si aspetta tanto da lui.

LEAO TITOLARE - Ancora una volta, però, l'osservato speciale sarà Leao che sta vivendo un periodo abbastanza particolare: il tecnico portoghese lo ha lasciato in panchina nelle ultime due gare di campionato contro Empoli e Verona, il numero 10 rossonero è subentrato nella ripresa ed è stato decisivo con un gol e con un assist. Una settimana fa a Rotterdam è partito invece titolare e ha invece deluso (come tutto il Milan). Domani sera tutti si aspettano tanto da Rafa che punta a tornare determinante anche da titolare.